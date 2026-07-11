Il viaggio in crociera a bordo di Costa Deliziosa partirà il 25 novembre 2027 da Savona e durerà 139 giorni. La rotta attraverserà cinque continenti e tre oceani, includendo soste prolungate nelle principali città del mondo. Il percorso è stato pianificato per permettere ai passeggeri di esplorare diverse destinazioni in modo approfondito. La crociera si propone di offrire un’esperienza di viaggio senza fretta, con tappe che favoriscono l’esplorazione e l’immersione nelle culture locali.

di Davide Costa Il nuovo giro del mondo in crociera a bordo di Costa Deliziosa partirà il 25 novembre 2027 da Savona: un viaggio di 139 giorni, che attraversa cinque continenti e tre oceani, con soste prolungate nelle città più iconiche del mondo, per chi desidera esplorare il pianeta senza fretta e in modo autentico. Una nuova opportunità per gli appassionati che si affianca all’edizione 2027 in partenza il 25 novembre 2026 da Savona, per la quale è ancora possibile prenotare le ultime cabine disponibili. L’itinerario toccherà 51 destinazioni in 29 Paesi, incluse 21 isole, e oltre all’itinerario completo di 139 giorni da Savona, potrà essere prenotata una versione ‘short’ da cento giorni con imbarco a San Francisco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Costa Deliziosa pronta per il giro del mondo: "Esplorare senza fretta"

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Costa Deliziosa finalmente in vacanza!!!

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