Il giro del mondo in 139 giorni | con Costa Crociere si esplorano i 5 continenti e 3 oceani

Un viaggio di 139 giorni permette di attraversare cinque continenti e attraversare tre oceani, partendo dagli Stati Uniti e arrivando in Asia e Africa. L’itinerario di questa crociera include tappe in diverse parti del mondo, con un costo di circa 18 mila euro a persona. La partenza è prevista nel 2028, offrendo un’esperienza completa di esplorazione globale a bordo di una nave di Costa Crociere.

Un viaggio di 139 giorni tra cinque continenti, dagli Stati Uniti all’Asia fino all’Africa, con tappe esplorative e un itinerario completo: il Giro del Mondo 2028 di Costa Crociere parte da circa 18 mila euro a persona.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Giro del mondo in nave, meno di ventimila euro per viaggiare tra i 5 continentiCosta Crociere ha svelato il nuovo Giro del Mondo 2028, un viaggio di 139 giorni, che attraversa 5 continenti e 3 oceani, con soste prolungate nelle... Leggi anche: Sanremo, Muglia (Costa Crociere): "Costa si sta trasformando in entertainment platform" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro del mondo in nave, meno di ventimila euro per viaggiare tra i 5 continenti; Svelato il Giro del Mondo 2028 di Costa Crociere: in viaggio per 139 giorni senza rifare le valigie; Costa Crociere svela le tappe del Giro del mondo 2028 su Costa Deliziosa; Costa Crociere lancia il giro del mondo in 139 giorni. Il giro del mondo in 139 giorni: con Costa Crociere si esplorano i 5 continenti e 3 oceaniUn viaggio di 139 giorni tra cinque continenti, dagli Stati Uniti all’Asia fino all’Africa, con tappe esplorative e un itinerario completo: il Giro ... fanpage.it Savona, Costa lancia il Giro del Mondo 2028: 139 giorni tra cinque continentiSavona, Costa Crociere presenta il Giro del Mondo 2028: partenza il 25 novembre 2027 per 139 giorni tra America, Asia, Oceania e Africa. ligurianotizie.it PROROGA PER L' OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI CON COSTA CROCIERE POSSIBILITÀ DI FARE DOMANDA FINO AL 28 APRILE - facebook.com facebook