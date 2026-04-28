Costa Crociere svela il nuovo Giro del Mondo 2028 | viaggio di 139 giorni in 5 continenti

Costa Crociere ha annunciato il nuovo Giro del Mondo 2028, un percorso di 139 giorni che toccherà cinque continenti. La compagnia ha reso disponibile sia l’itinerario completo, sia l’opzione di viaggio più breve, consentendo ai clienti di scegliere tra diverse durate. La crociera prevede numerose tappe in destinazioni varie, offrendo un’esperienza completa di viaggio intorno al mondo. La prenotazione è aperta per entrambe le opzioni.

Se nel romanzo di Jules Verne il protagonista Phileas Ferg cerca di circumnavigare il globo in 80 giorni, Costa Crociere farà lo stesso, ma in 139 giorni. È stato infatti svelato il nuovo Giro del Mondo in programma per il 2028, dove la Costa Deliziosa attraverserà 5 continenti e 3 oceani - con soste prolungate nelle città più iconiche del mondo - toccando 51 destinazioni in 29 Paesi, incluse 21 isole. Un itinerario «che unisce emozione, profondità e qualità». È con queste parole che Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales di Costa Crociere, descrive il percorso che sarà intrapreso da uno dei giganti dei mari secondo quelle che sono le regole del lusso e delle esperienze esclusive dettate dalla compagnia genovese.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Costa Crociere svela il nuovo Giro del Mondo 2028: viaggio di 139 giorni in 5 continenti Notizie correlate Il giro del mondo in 139 giorni: con Costa Crociere si esplorano i 5 continenti e 3 oceaniUn viaggio di 139 giorni tra cinque continenti, dagli Stati Uniti all’Asia fino all’Africa, con tappe esplorative e un itinerario completo: il Giro... Giro del mondo in nave, meno di ventimila euro per viaggiare tra i 5 continentiCosta Crociere ha svelato il nuovo Giro del Mondo 2028, un viaggio di 139 giorni, che attraversa 5 continenti e 3 oceani, con soste prolungate nelle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Costa Crociere svela le tappe del Giro del mondo 2028 su Costa Deliziosa; COSTA CROCIERE PRESENTA IL GIRO DEL MONDO 2028 A BORDO DI COSTA DELIZIOSA; Da Savona a Los Angeles, poi Oceania e Asia: il viaggio da sogno nel mondo di Deliziosa nel 2028; Costa Crociere lancia il giro del mondo in 139 giorni. Costa Crociere svela il nuovo Giro del Mondo 2028: viaggio di 139 giorni in 5 continentiOltre all’itinerario completo, è possibile prenotarsi per l’opzione di viaggio più corta: la traversata durerebbe 100 giorni, con imbarco a San Francisco raggiungibile con un volo, includendo quindi l ... msn.com Costa Crociere svela le tappe del Giro del mondo 2028 su Costa DeliziosaCosta Crociere in pista con il Giro del mondo 2028 a bordo di Costa Deliziosa, un viaggio di 139 giorni che attraversa 5 continenti e 3 oceani. travelquotidiano.com Costa Crociere ha alzato il velo sul Giro del Mondo 2028, un itinerario di 139 giorni in partenza il 25 novembre 2027 a bordo di Costa Deliziosa alla volta di 51 destinazioni in 29 Paesi, attraversando cinque continenti e tre oceani. Un’esperienza immersiva pe facebook