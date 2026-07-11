cosa funziona contro le punture di zanzara

Le punture di zanzara diventano fastidiose a causa della reazione del sistema immunitario, che provoca gonfiore e prurito. Se non fosse per questa risposta, probabilmente non ci accorgeremmo nemmeno di essere stati punti. La reazione infiammatoria è ciò che rende visibili le punture e provoca disagio.

Se dipendesse dalle zanzare, probabilmente non ci accorgeremmo mai delle loro punture. È infatti la reazione del nostro sistema immunitario a renderle spesso insopportabili e difficili da ignorare. I rimedi suggeriti per far passare il prurito sono pressoché infiniti, ma ci sono opinioni contrastanti su quali siano davvero efficaci. In compenso, su una cosa concordano quasi tutti: grattarsi è la cosa peggiore da fare. Il sollievo che si ottiene grattando la puntura è quasi sempre temporaneo e innesca una serie di reazioni nella pelle che possono aumentare l’infiammazione, prolungando il prurito per ore e a volte giorni. Va a finire che ci si gratta più spesso in una sorta di circolo vizioso che alimenta e in molti casi amplifica il prurito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cosa Fare Dopo Una Puntura Di Zanzara

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