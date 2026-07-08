Cosa funziona e cosa non funziona nel nuovo Assassin’s Creed Black Flag Resynced | la recensione

Nel nuovo Assassin’s Creed Black Flag Resynced, sono presenti tutte le componenti originali del gioco, ma alcune modifiche alla sua modernizzazione sembrano aver compromesso l’equilibrio tra fedeltà e innovazione. La recensione evidenzia che, pur mantenendo gli aspetti principali, alcune scelte di aggiornamento potrebbero aver inciso sulla coerenza complessiva dell’esperienza.

Ad Assassin’s Creed Black Flag Resynced non manca nulla, ma nel processo di modernizzazione dell’iconico videogioco sui pirati potrebbe essere stata fatta qualche concessione di troppo. A un trattamento grafico impressionante è stato affiancato un nuovo sistema di combattimento e contenuti aggiuntivi (circa cinque ore di gioco totali) per offrire un’esperienza che anche l’appassionato più accanito dell’originale può apprezzare. La storia di pirateria e scoperta di sé di Edward Kenway, e le sue avventure a colpi di cannoni, continuano a fare da colonne portanti e l’esperienza merita di essere rivista: come si suol dire, però, Black Flag Resynced è la dimostrazione del fatto che c’è un motivo se “non li fanno più come una volta”. 🔗 Leggi su Open.online

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