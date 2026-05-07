Dramma ad Eboli uomo trovato morto in casa sua | si indaga

Nella serata di ieri ad Eboli, un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel rione Paterno. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo. La salma è stata sottoposta agli accertamenti necessari.

Dramma, nella tarda serata di ieri, ad Eboli, dove un 65enne è stato trovato morto all'interno della sua abitazione nel rione Paterno. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che non riuscivano a mettersi più in contatto con l'uomo, che viveva da solo. Sul posto sono giunti i carabinieri e i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dramma nel salernitano, uomo trovato morto in casa: si indagaSulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto un esame esterno sul corpo, affidato al medico legale Adamo Maiese Un uomo di 58 anni è... Dramma ad Eboli, uomo trovato morto in Piazza della RepubblicaA dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno avvisato subito i carabinieri, i quali, dopo i primi accertamenti, lo hanno subito... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dramma nel salernitano, uomo trovato morto nel garage: si indaga; Dramma a Eboli: sessantacinquenne trovato senza vita nel rione Paterno; Eboli, uomo trovato morto nel garage di casa: indagini in corso; Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiume. Eboli, il cadavere di un uomo rinvenuto in un'abitazioneTragedia ad Eboli. Il cadavere di un uomo, 65enne, è stato rinvenuto in un'abitazione nel rione Paterno dai carabinieri. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini ... ilmattino.it Eboli, uomo trovato morto nel garage di casa: indagini in corsoA fare la tragica scoperta sarebbero stati i familiari, preoccupati dopo non essere riusciti a mettersi in contatto con lui per diverse ore. agro24.it Mescolando dramma e commedia sentimentale, il film di Janicke Askevold sfida i pregiudizi sulla procreazione assistita. Da giovedì 7 maggio al cinema. - facebook.com facebook Dramma #Juve, crociato e menisco rotti: stagione finita per il talento fuori scala x.com