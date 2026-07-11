Corsa alle prenotazioni per le vacanze in mare A luglio e agosto +9%

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A luglio e agosto le prenotazioni per le vacanze in mare sono cresciute del 9% rispetto all’anno precedente. Nel settore delle crociere, nel 2025 sono stati registrati 1.215.000 passeggeri, con una previsione di aumento del 4,5% per quest’anno. I dati indicano un incremento della domanda di viaggi marittimi durante l’estate.

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Il settore delle crociere sta vivendo un momento florido: nel 2025 si sono registrati complessivamente 1.215.000 passeggeri e la previsione per quest’anno è di un aumento del 4,5%. Secondo un recente studio realizzato da buonacrociera.it a luglio e agosto le prenotazioni sono aumentate del 9% rispetto al 2025 e la spesa media di ciascun passeggero sarà di 1.430 euro. E c’è una sorpresa che sfata un ‘mito’: il 50% passeggeri italiani hanno meno di 45 anni, mentre solo due su dieci più di 61 anni. Genova è stato il porto di partenza più ricercato dagli italiani seguita a ruota dagli scali strategici di Civitavecchia e Napoli. Per quanto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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