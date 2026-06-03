Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Agosto si prende l'estate e spinge gli affitti delle case vacanza oltre i 1.000 euro a settimana nelle località più richieste. Rispetto al 2025 i prezzi risultano aumentati fino al 30%, mentre tra luglio e agosto i canoni registrano un'impennata media del 45%. È quanto emerge da un'analisi realizzata dal Centro Studi SoloAffitti, secondo cui il canone medio nazionale per una settimana in un bilocale ordinario arredato è in media di 887 euro. A Porto Cesareo un bilocale arriva a costare fino a 1.300 euro a settimana, ad Alghero e Gallipoli si raggiungono i 1.200 euro, mentre a Lido di Camaiore si superano i 1.100 euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo: SoloAffitti, vacanze al mare ad agosto sfonda il muro dei 1.300 euro a settimane, affitti +45%

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