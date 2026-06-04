Vacanze al mare quanto costa affittare una casa? Rimini conviene ma ad agosto 850 euro a settimana

Da riminitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rimini, affittare una casa al mare durante agosto costa circa 850 euro a settimana. I prezzi per le case vacanza in Italia aumentano notevolmente a luglio e agosto, con un incremento rispetto ad altri mesi. La tendenza si ripete anche per l’estate 2026, quando il mese di agosto si conferma il più costoso. La richiesta elevata fa salire i costi delle locazioni nelle località balneari più apprezzate.

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L'estate 2026 conferma una tendenza ormai consolidata: agosto si prende la scena e fa impennare i prezzi delle case vacanza in tutta Italia. Ma in un panorama caratterizzato da rincari diffusi e canoni che nelle località più richieste superano abbondantemente i mille euro a settimana, Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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