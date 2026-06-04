Vacanze al mare quanto costa affittare una casa? Rimini conviene ma ad agosto 850 euro a settimana
A Rimini, affittare una casa al mare durante agosto costa circa 850 euro a settimana. I prezzi per le case vacanza in Italia aumentano notevolmente a luglio e agosto, con un incremento rispetto ad altri mesi. La tendenza si ripete anche per l’estate 2026, quando il mese di agosto si conferma il più costoso. La richiesta elevata fa salire i costi delle locazioni nelle località balneari più apprezzate.
L'estate 2026 conferma una tendenza ormai consolidata: agosto si prende la scena e fa impennare i prezzi delle case vacanza in tutta Italia. Ma in un panorama caratterizzato da rincari diffusi e canoni che nelle località più richieste superano abbondantemente i mille euro a settimana, Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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La Calabria Straordinaria e i suoi 800 km di costa (circa ), l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la spiaggia da visitare Vi aspettiamo per le vacanze al mare e non solo per l’estate 2026, Sud Italia place to be #calabria #vacanze #mare #estate # facebook
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