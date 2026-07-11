Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Boca Juniors per l'acquisto di Exequiel Zeballos. Il club argentino ha ridotto le richieste di vendita, facilitando la trattativa. Il giocatore argentino ha dato la sua preferenza ai partenopei e attende la definizione dell'operazione. Il direttore sportivo prepara l'ultimo passo per formalizzare l'acquisto.

Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos e vede sempre più vicino uno degli obiettivi individuati per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno argentino del Boca Juniors ha scelto gli azzurri e continua ad aspettare il momento giusto per trasferirsi in Italia. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la trattativa è entrata nella fase decisiva: il club partenopeo ha già raggiunto un’intesa totale con il giocatore e attende ora di definire gli ultimi dettagli con il Boca Juniors. La priorità del Napoli resta quella di completare alcune cessioni prima di chiudere nuovi acquisti, ma il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sottotraccia per farsi trovare pronto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo raggiunto: il Boca abbassa le richieste, Manna prepara l’affondo”

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