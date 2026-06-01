La Roma ha mostrato interesse per il giocatore tedesco Brandt, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La società sta valutando un possibile trasferimento e si sarebbe fatta avanti anche con il supporto di Malen. La notizia si aggiunge ad altre voci di mercato riguardanti anche Alajbegovic, senza dettagli sui tempi o le cifre coinvolte. La discussione sui social continua a seguire la diffusione di queste indiscrezioni.

2026-06-01 07:58:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: «Di e Zwillinge». Nel loro modo di pronunciare anche le parole belle, all’apparenza così duro e rigido, i tedeschi avevano individuato per Julian e Donny il modo più dolce per descrivere un legame: «i gemelli». Così erano conosciuti Brandt e Malen ai tempi di Dortmund. Il fantasista di Brema, trequartista che danza sulle punte senza rinunciare a una spiccata dinamicità, ha il contratto in scadenza con il Borussia e rappresenta forse l’occasione più interessate del mercato europeo nel rapporto qualità-prezzo per il ruolo che Gasperini chiede da mesi di rinforzare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Non solo Alajbegovic, la Roma piomba su Brandt. E Malen la aiuta così…

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