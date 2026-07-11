Correre ai piedi dell’Abbazia di Pomposa sarà un privilegio, secondo quanto annunciato. L’evento permette di esplorare il sito storico, noto anche per essere stato scenario di alcuni romanzi ambientati tra le sue mura antiche. La partecipazione offre l’opportunità di vivere un’esperienza diretta tra le pietre secolari e il paesaggio circostante, spesso descritto nelle opere letterarie di autori che hanno trovato ispirazione in questo luogo.

Ha ambientato alcuni dei suoi romanzi tra le mura millenarie dell’ Abbazia di Pomposa, trasformandone storia, misteri e fascino in pagine capaci di conquistare migliaia di lettori. Oggi, quello stesso luogo diventa il cuore di una nuova sfida sportiva: il prossimo 27 settembre ospiterà la prima edizione dell’ Abbazia di Pomposa Half Marathon. A raccontarci il legame tra questo straordinario monumento, il territorio e la corsa è Marcello Simoni, Premio Bancarella 2012 (“Delitto di Mezzanotte” la sua ultima fatica) e Ambassador della manifestazione insieme al pianista Maurizio Baglini. Con lui abbiamo parlato del fascino dell’abbazia, del valore di un evento che unisce sport e cultura e, naturalmente, della distanza che affronterà il giorno della gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Correre ai piedi dell’Abbazia sarà un privilegio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro Next Gen 2026, Finn ci sarà: "Sarà bello correre in maglia iridata"Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà con un atleta che parteciperà con la maglia iridata, confermando la presenza di un corridore di alto livello.

LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: gruppo compatto ai piedi della salita decisivaAlle 15:17, il gruppo si trova compatto ai piedi della salita di Madonna della Guardia, nel corso del Giro dell’Appennino 2026.

Argomenti più discussi: Quando Chris Froome corse (letteralmente) al Tour de France; Il chirurgo campione di 3mila siepi: Ho ripreso a correre dopo 30 anni, è sparito il mal di schiena e mi aiuta quando sono in sala operatoria. Mi chiamano keniano bianco; Passignano sul Trasimeno e la sfida delle imbarcazioni sul lago; Ad Ayas torna la Sabot Race: la corsa più goliardica dell'estate si sfida… con gli zoccoli di legno.

Correre ai piedi dell’Abbazia sarà un privilegioIl 27 settembre la prima edizione della Pomposa Half Marathon. L’Ambassador Marcello Simoni: Questo luogo è magia ... ilrestodelcarlino.it

Spiacente. Se hai commesso un simile scempio, creando danni e facendo correre rischi al Paese, l’unico credibile percorso di rinascita è tornare a casa e cercarti un lavoro. Certo non l’accomodarsi in un altro ruolo pubblico ben remunerato e privo di reali re x.com