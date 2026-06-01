Giro Next Gen 2026 Finn ci sarà | Sarà bello correre in maglia iridata

Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà con un atleta che parteciperà con la maglia iridata, confermando la presenza di un corridore di alto livello. L’atleta ha dichiarato che sarà emozionante gareggiare in questa divisa. La corsa si terrà a giugno, coinvolgendo diverse tappe e percorsi impegnativi. La partecipazione del corridore con la maglia iridata rappresenta un elemento distintivo della prossima edizione della corsa a tappe.

Roma, 1 giugno 2026 - Ragionando dei piazzamenti in classifica generale, il Giro d'Italia 2026 è stato il peggiore di sempre per gli italiani, visto che per la prima volta nessun azzurro si è piazzato nella top 7 (il migliore è stato Davide Piganzoli, ottavo, seguito subito dall'eterno Damiano Caruso ). Nell'economia del flop pesa inevitabilmente il crollo progressivo ma inesorabile di Giulio Pellizzari, che tanto per cambiare ha riaperto la ferita mai totalmente suturata di un movimento ciclistico, quello italiano, che dal dopo Vincenzo Nibali sta faticando a trovare un corridore per i Grandi Giri. Nessuna bocciatura definitiva, perché per... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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