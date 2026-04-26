Alle 15:17, il gruppo si trova compatto ai piedi della salita di Madonna della Guardia, nel corso del Giro dell’Appennino 2026. La corsa procede sulla strada che si avvicina alla fase conclusiva, con i ciclisti che si preparano ad affrontare la salita decisiva. La gara è in corso e si seguono gli sviluppi in diretta, con i partecipanti concentrati sulla parte finale del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:17 Gruppo compatto ai piedi della salita di Madonna della Guardia. 15:16 Corsa che sta per transitare nell’abitato di Ceranesi, luogo dal quale inizierà la salita. 15:12 Ascesa di Madonna della Guardia che misura 6.9 km ed offre una pendenza media del 7.7% con punte che superano per brevi tratti il 20%. 15:09 Il corridore della General Store – Essegibi – F.Lli Curia scollina sul GPM di Pietralavezzara. Circa 10 km di discesa, poi l’ultima e decisiva salita. 15:05 Biehl saluta la compagnia e se ne va in solitaria. Per il danese 27 secondi di margine sul gruppo. 15:02 Restano in tre al comando, ovvero Agostinacchio, Biehl e Juillard.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: gruppo compatto ai piedi della salita decisiva

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