Corno alle Scale inaugurata la nuova seggiovia | investimento da 5 milioni Così valorizziamo la montagna in tutte le stagioni
È stata inaugurata questa mattina la nuova seggiovia Cavone-Rocce al Corno alle Scale, sostituendo l’impianto in funzione dal 1983. L’investimento complessivo è di cinque milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare l’offerta del comprensorio sciistico dell’Appennino bolognese. La seggiovia, moderna e più efficiente, permette di valorizzare la montagna in tutte le stagioni. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e operatori del settore.
Bologna, 11 luglio 2026 – Il Corno alle Scale festeggia un nuovo traguardo sotto il sole di luglio. E’ stata inaugurata questa mattina, infatti, la seggiovia Cavone-Rocce, il moderno impianto che sostuisce ora quello entrato in funzione nel 1983, potenziando così l'offerta del principale comprensorio sciistico dell'Appennino bolognese. Realizzata dalla Corno alle Scale Srl con oltre 5 milioni di euro (compreso l'impianto di innevamento) di risorse nazionali, l’opera non è solo un asset per gli sciatori, ma un tassello fondamentale per rendere il comprensorio una meta attiva in ogni stagione: se in inverno il focus restano le piste, in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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