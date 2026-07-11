Corno alle Scale inaugurata la nuova seggiovia | investimento da 5 milioni Così valorizziamo la montagna in tutte le stagioni

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata inaugurata questa mattina la nuova seggiovia Cavone-Rocce al Corno alle Scale, sostituendo l’impianto in funzione dal 1983. L’investimento complessivo è di cinque milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare l’offerta del comprensorio sciistico dell’Appennino bolognese. La seggiovia, moderna e più efficiente, permette di valorizzare la montagna in tutte le stagioni. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e operatori del settore.

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Bologna, 11 luglio 2026  – Il  Corno alle Scale festeggia un nuovo traguardo sotto il sole di luglio. E’ stata inaugurata questa mattina, infatti, la seggiovia Cavone-Rocce, il moderno impianto che sostuisce ora quello entrato in funzione nel 1983,  potenziando così l'offerta del principale  comprensorio sciistico  dell'Appennino bolognese. Realizzata dalla Corno alle Scale Srl con oltre 5 milioni di euro (compreso l'impianto di innevamento) di risorse nazionali,  l’opera non è solo un asset per gli sciatori, ma un tassello fondamentale per rendere il comprensorio una meta attiva in ogni stagione: se in inverno il focus restano le piste, in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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