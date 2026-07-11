Corno alle Scale inaugurata la nuova seggiovia | investimento da 5 milioni Così valorizziamo la montagna in tutte le stagioni

Notizia in breve

È stata inaugurata questa mattina la nuova seggiovia Cavone-Rocce al Corno alle Scale, sostituendo l’impianto in funzione dal 1983. L’investimento complessivo è di cinque milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare l’offerta del comprensorio sciistico dell’Appennino bolognese. La seggiovia, moderna e più efficiente, permette di valorizzare la montagna in tutte le stagioni. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e operatori del settore.