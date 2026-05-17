Giro d’Italia 2026 | Vingegaard vince da padrone la tappa al Corno alle Scale Eulalio resiste in maglia rosa
Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, ciclista del Team Visma Lease a Bike, sulla salita del Corno alle Scale. Il danese ha conquistato il primo posto, mentre il portacolori della maglia rosa ha mantenuto la leadership nella classifica generale. La tappa è partita da Cervia e ha attraversato vari tratti di salita prima di arrivare alla salita finale. La corsa ha visto anche altri ciclisti impegnati in attacchi e azioni di rimonta lungo il percorso.
CORNO ALLE SCALE (BOLOGNA) – Ancora Vingegaard. Il danese del Team Visma Lease a Bike ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale. Vingo ha preceduto sul traguardo l’austriaco Felix Gall. Vingegaard ha vinto da padrone della corsa. Lo scatto decisivo all’ultimo km. Per il danese è il secondo successo nella ‘Corsa Rosa’ dopo la vittoria sul Blockhaus. Ancora una volta sofferenza per Giulio Pellizzari, il corridore azzurro è arrivato al traguardo staccato di 1’27”. Da segnalare la prestazione di Giulio Ciccone, protagonista di giornata e in testa alla corsa fino a pochi km dall’arrivo. Afonso Eulalio della Bahrain Victorius conserva la maglia Rosa dopo la Cervia-Corno alle Scale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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