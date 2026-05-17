Giro d’Italia 2026 | Vingegaard vince da padrone la tappa al Corno alle Scale Eulalio resiste in maglia rosa

Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, ciclista del Team Visma Lease a Bike, sulla salita del Corno alle Scale. Il danese ha conquistato il primo posto, mentre il portacolori della maglia rosa ha mantenuto la leadership nella classifica generale. La tappa è partita da Cervia e ha attraversato vari tratti di salita prima di arrivare alla salita finale. La corsa ha visto anche altri ciclisti impegnati in attacchi e azioni di rimonta lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui