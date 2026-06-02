Al Corno alle Scale, il parcheggio ora è a pagamento, suscitando reazioni sui social network. La decisione è stata comunicata recentemente e ha portato a proteste da parte di alcuni utenti, che affermano che questa misura potrebbe allontanare i turisti. La zona, nota per il paesaggio naturale, vede ora un cambiamento nelle modalità di accesso con l’introduzione di tariffe per il parcheggio.

Lizzano in Belvedere, 2 giugno 2026 – Sorpresa. L’aria buona del Corno alle Scale non è più gratuita. Dallo scorso fine settimana, chi è salito sul tetto dell’ Appennino bolognese per scampare alla calura ha scoperto che il parcheggio si paga. Per le auto la tariffa base è di un euro all’ora, mentre per tutto il giorno occorre sborsare 6 euro. L’area a pagamento parte dal prato prima dell’arrivo al lago del Cavone fino ai piedi delle piste da sci. La novità introdotta dall’amministrazione comunale di Lizzano ha colto in contropiede la maggior parte dei frequentatori e sui social si è scatenato subito un diluvio di proteste. Considerato, peraltro, che soltanto due settimane fa le bellezze del Corno erano state promosse in eurovisione grazie all’arrivo di tappa del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione al Corno alle Scale, il parcheggio è a pagamento. Proteste sui social: “Così i turisti fuggono”

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