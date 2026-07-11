Porto Santo Stefano piange Vito Lombardi (nella foto), il sorriso buono della Pilarella che tutti conoscevano. Un velo di tristezza è sceso ieri sulla comunità santostefanese per la scomparsa del 55enne all’ospedale di Orbetello. Vito era una di quelle figure semplici e autentiche parte della vita quotidiana del paese. Sempre presente, sempre pronto a regalare un sorriso, era conosciuto praticamente da tutti a Porto S.Stefano. E forte era il suo legame con il rione Pilarella, di cui era un grande tifoso. Tanti lo hanno ricordato nella giornata di ieri con messaggi pieni di affetto sui social. Tra questi anche il rione rossobiancoblù. "Pilarellaio purosangue, sempre vicino al suo rione tutte le volte che lo incontravamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cordoglio per la scomparsa di Vito Lombardi

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