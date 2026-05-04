Cordoglio per la scomparsa di Lucia Fadini Bianchi

E' deceduta improvvisamente a causa di un malore avvenuto in casa. Dopo aver chiamato il pronto soccorso, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Misericordia, ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

Il malore in casa e poi la corsa verso il Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, ma nulla è stato possibile fare per aiutarla. Si è spenta così, nel pomeriggio di ieri, Lucia Fadini Bianchi (nella foto), una delle imprenditrici più conosciute della Maremma, terra che – insieme al marito Mario Bianchi, scomparso alcuni anni fa – ha contribuito nel farla crescere dal punto di vista del turismo. Insieme al marito, infatti, ha scritto pagine fondamentali nella storia dell’accoglienza nel nostro territorio. Proprietari dell’ hotel ’Approdo’, a Castiglione della Pescaia, i coniugi Bianchi hanno poi creato il centro congressi ’Fattoria La Principina’ diventato un punto di riferimento internazionale non solo per la ricettività, ma anche per eventi di grande richiamo e spessore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cordoglio per la scomparsa di Lucia Fadini Bianchi Notizie correlate Cortona, cordoglio per la scomparsa di Lucia LamentiniArezzo, 18 marzo 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Lucia Lamentini. Sansepolcro, cordoglio per la scomparsa di Paola ReficeArezzo, 27 febbraio 2026 – Sansepolcro, cordoglio per la scomparsa di Paola Refice.