Un'auto proveniente contromano sulla A14 tra Fano e la zona circostante si è scontrata con un veicolo di una famiglia di Bergamo. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio. A risultare ferito è stato il conducente del veicolo che aveva imboccato la tratto in senso opposto. La famiglia bergamasca composta da padre, madre e figlio piccolo non ha riportato ferite gravi.

L’INCIDENTE. Lo schianto è avvenuto sulla A14 nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio. Ferito il giovane che si era immesso sulla carreggiata nord in senso opposto e i tre bergamaschi, padre, madre e figlio piccolo. Nessuno in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto tra Fano e Marotta, lungo l’autostrada A14, intorno alle 3.40 di sabato 11 luglio. Secondo le ricostruzioni e quanto riporta «Il Resto del Carlino» un 36enne di Fano avrebbe imboccato l’autostrada dalla parte sbagliata, quindi contromano, percorrendo la carreggiata verso nord in direzione sud. Una famiglia bergamasca che stava viaggiando nella direzione corretta, probabilmente rientrando dalle vacanze, si è trovata di fronte l’auto del 36enne all’improvviso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Contromano in autostrada a Fano, finisce contro l’auto di una famiglia bergamasca

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TERRORE SULL'AUTOSTRADA A4: AUTO PROCEDE CONTROMANO A FORTE VELOCITÀ. CHIUSI I CASELLI

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