Famiglia nel bosco l’audio straziante del bambino nella notte | Mamma ho paura

Nella quiete della notte, un bambino ha chiamato la mamma con voce tremante, dicendo di avere paura. La famiglia si trovava in una zona boschiva, e l’audio di quell’istante è stato registrato e diffuso. Non ci sono altre informazioni sui motivi di quella paura o sul contesto in cui si trovavano. La registrazione ha suscitato grande attenzione tra chi ha ascoltato la registrazione.

Nella notte, quando tutto dovrebbe essere silenzio, a volte basta una voce piccola per far tremare chi ascolta. È un audio di pochi secondi, eppure sembra infinito: un bambino che chiama la madre, il pianto che sale, l’ansia che si sente addosso come un peso. E ora quella registrazione sta facendo discutere mezzo Paese. Perché non è solo un frammento di dolore. È un pezzo di una storia già controversa, quella della cosiddetta “famiglia nel bosco”, e potrebbe diventare una carta decisiva in un procedimento delicatissimo che riguarda tre minori e la loro permanenza in una struttura protetta a Vasto. Il file audio, diffuso nelle ultime ore, cattura un momento di forte agitazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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