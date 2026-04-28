Oggi sull’A14 tra Fano e Marotta si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto diverse auto e hanno causato feriti. Sul luogo si sono formate lunghe code e si sono verificati disagi alla circolazione. Durante le operazioni di soccorso, sono stati trovati polli vivi che sono stati lasciati sull’autostrada, creando ulteriori complicazioni. La polizia sta gestendo la situazione e accertando le cause degli incidenti.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 28 aprile 2026 - Un pomeriggio ad alta tensione lungo l’A14, dove due distinti incidenti avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro hanno provocato feriti e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Tutto è iniziato intorno alle 13, al chilometro 176 in direzione sud, con uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante. Ad avere la peggio gli occupanti della vettura. Una donna di 58 anni, originaria di Crema, è stata soccorsa in condizioni più serie e trasferita in ospedale insieme all’uomo che viaggiava con lei. In un primo momento era stato attivato anche l’elisoccorso verso l’Ospedale regionale di Torrette. Il tamponamento e il camion del pollame.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidenti e caos oggi sull’A14 tra Fano e Marotta: tre persone ferite, polli vivi in autostrada e code

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