Un incidente stradale si è verificato oggi alle 14.30 in via Amendola, Rovigo, coinvolgendo tre auto in un impatto frontale. Nel sinistro è rimasto ferito un bambino, trasportato in ospedale. Due persone sono state soccorse sul posto e portate in pronto soccorso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Un grave incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 14.30 in via Amendola a Rovigo, in provincia di Rovigo, coinvolgendo tre vetture in un violento impatto frontale. Il bilancio è di cinque feriti, tra cui un minore che ha riportato le conseguenze più serie ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Padova tramite elisoccorso. Un secondo minorenne è rimasto ferito in modo meno grave, mentre gli altri tre coinvolti, tutti conducenti, hanno riportato traumi tali da richiedere assistenza medica. La situazione è apparsa da subito complessa per la dinamica dello scontro e per le condizioni dei veicoli. L’episodio ha richiamato rapidamente i soccorsi sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro devastante in strada, coinvolto anche un bambino: è tragedia

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