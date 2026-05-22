Salerno firmato in Prefettura il Protocollo per la prevenzione antimafia nel settore turistico-alberghiero e ristorazione

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno è stato firmato in Prefettura un nuovo protocollo dedicato alla prevenzione antimafia nei settori del turismo, dell’alberghiero e della ristorazione. La firma è avvenuta tra il Prefetto e il Commissario Straordinario del Comune. Il documento si inserisce in un percorso di collaborazione tra le istituzioni per rafforzare le misure di controllo e prevenzione nelle attività legate all’accoglienza e alla ristorazione, con l’obiettivo di tutelare il settore e garantire trasparenza.

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Sottoscritto dal Prefetto Francesco Esposito e dal Commissario Straordinario del Comune di Salerno Vincenzo Panico, il “Protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione”. L’iniziativa, che sarà successivamente estesa ad altre realtà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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