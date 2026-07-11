Controlli nel settore turistico-alberghiero | criticità in 13 strutture

Durante controlli nel settore turistico-alberghiero sono state riscontrate criticità in 13 strutture. Le verifiche hanno riguardato conformità alle norme di sicurezza, igiene e rispetto delle licenze. In alcune strutture sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a sanzioni e chiusure temporanee. Le ispezioni sono state condotte congiuntamente da forze dell’ordine e autorità sanitarie in diverse località. Nessuna informazione sui nomi delle strutture o dettagli specifici delle infrazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della campagna di vigilanza straordinaria disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel comparto turistico-alberghiero nella prima decade di luglio 2026, i Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno effettuato controlli in tutta la provincia 13 strutture (alberghi e stabilimenti balneari), tutte con profili di criticità per lavoro irregolare (riguardanti quasi il 70% delle 64 posizioni verificate) o per violazioni inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate durante i controlli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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