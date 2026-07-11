Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l'invio di circa 26 milioni di euro alla provincia di Pavia per interventi contro la siccità. La cifra sarà destinata a progetti di gestione delle risorse idriche e opere di prevenzione. La distribuzione avviene in risposta alle criticità causate dalla scarsità di acqua nella regione. Nessun dettaglio sui tempi di attuazione o sui singoli interventi.

"Per contrastare il fenomeno della siccità, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla provincia di Pavia arriveranno circa 26 milioni di euro". Lo ha annunciato il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio aggiugendo che "gli interventi finanziati sono rivolti a contrastare le perdite idriche, ma anche e soprattutto a favorire la raccolta e la distribuzione delle acque in territori che ne hanno bisogno. In particolare, oltre 11 milioni sono destinati al servizio idrico integrato dell’ Oltrepò ". Le attività agricole del territorio soffrono ormai ogni anno la scarsità di acqua. "Continueremo – ha aggiunto Centinaio – a lavorare con il ministero anche a sostegno della Lomellina, dove la carenza idrica crea periodicamente grandi difficoltà tra i versanti est e ovest del Sesia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contrasto alla siccità: dal Ministero 26 milioni

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