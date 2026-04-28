Contrasto alla ludopatia dalla Regione Calabria un piano da oltre 18 milioni per prevenzione e cura

La Regione Calabria ha approvato un piano da oltre 18 milioni di euro per affrontare il problema della ludopatia. La strategia si concentra su attività di prevenzione, cura e supporto alle persone coinvolte, con interventi strutturati e risorse specifiche. L’obiettivo è rafforzare la presenza di servizi e iniziative in tutto il territorio regionale per tutelare la salute pubblica e ridurre l’impatto delle dipendenze patologiche legate al gioco d’azzardo.

Prevenire, curare, accompagnare: è su queste direttrici che la Regione Calabria ha costruito una strategia concreta e continuativa per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare la salute pubblica, attraverso interventi strutturati, risorse dedicate e una presenza capillare su tutto il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Prevenzione e contrasto alla violenza di genere, disco verde dalla giunta al piano triennaleSu proposta dell’assessora al welfare e all’inclusione sociale, Pasqualina Straface, la giunta della Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto... Contrasto alla marginalità e povertà in Puglia: la Regione stanzia oltre 41 milioni di euroLe risorse saranno trasferite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai territori, in modo a da garantire maggiore rapidità... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Contrasto alla ludopatia, Straface: Oltre 18 milioni di euro per prevenzione e cura, modello di presa in carico capillare e validato dal Ministero; Ludopatia in crescita in Calabria, Bruno: La Regione applichi pienamente la legge anti-azzardo; Contrasto al gioco d’azzardo e tutela della salute in Calabria: il nuovo piano da 8 milioni di euro; Approvazione delle strategie delle aree interne per il periodo di programmazione della SNAI 21/27. Contrasto alla ludopatia, dalla Regione Calabria oltre 18 milioni di euro per prevenzione e curaL'assessore regionale Straface: «Continueremo a investire affinché ogni risorsa disponibile si trasformi in servizio di prossimità» ... corrieredellacalabria.it «Ludopatia in crescita, la Regione applichi la legge»Il capogruppo di Tridico Presidente, Bruno, presenta un’interrogazione sul mancato rispetto delle norme anti-azzardo ... corrieredellacalabria.it La Regione Calabria rilancia sulla lotta alle dipendenze patologiche dopo gli oltre 10 milioni già investiti dal 2017 al 2024. L’assessora al Welfare: «Ogni risorsa si trasformi in un servizio di prossimità» - facebook.com facebook