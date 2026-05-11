Il Ministero ha stanziato 2,5 milioni di euro destinati a interventi sulle strade e alla sicurezza nel territorio di Caulonia. Restano da chiarire come verranno distribuiti i fondi tra il Municipio e le frazioni, e quali vie riceveranno gli interventi di messa in sicurezza previsti dal finanziamento. La ripartizione delle risorse e le strade interessate saranno definite nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra il Municipio e le frazioni?. Quali strade specifiche riceveranno i nuovi interventi di messa in sicurezza?. Chi sono i responsabili tecnici che hanno ottenuto il finanziamento?. Quando inizieranno gli incontri pubblici per mostrare i progetti ai cittadini?.? In Breve 1,7 milioni euro per il Municipio e 300.000 euro per la SS. 106. 300.000 euro per Località Candidati e 200.000 euro per Località Eternità. Assessore Lorenzo Commisso e Vicesindaco Giovanni Maiolo coordinano i progetti. Prossimi giorni prevedono consultazione pubblica per i residenti di Caulonia. Il Comune di Caulonia ottiene 2.500.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caulonia: 2,5 milioni dal Ministero per opere e sicurezza stradale

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