I sindaci dei Comuni dell’Unione Comuni Garfagnana hanno diffuso un documento di solidarietà al sindaco di Minucciano, condannando fermamente i gesti intimidatori rivolti a lui. Nel testo, affermano di essere contrari a ogni forma di violenza e di sostenere il collega colpito da tali atti. La presa di posizione è condivisa da tutti i rappresentanti dei Comuni dell’area.

Tutti i sindaci dei Comuni componenti l’ Unione Comuni Garfagnana, con un documento di solidarietà e vicinanza al sindaco di Minucciano Nicola Poli, hanno espresso la ferma condanna per i gesti intimidatori e piena solidarietà al loro collega. "A seguito delle scritte offensive e intimidatorie recentemente apparse contro il sindaco del Comune di Minucciano- scrivono-, noi sindaci dei Comuni dell’Unione Comuni Garfagnana intendiamo esprimere pubblicamente e con assoluta fermezza la nostra totale solidarietà e vicinanza al collega e amico Nicola Poli. Gesti come questo non sono semplicemente attacchi personali, ma rappresentano un’offesa a tutta la comunità e un tentativo di minare il regolare svolgimento democratico della vita civile e amministrativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Contrari ad ogni forma di violenza". I sindaci solidali con Nicola Poli

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