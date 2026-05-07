Venerdì 8 maggio alle 13 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati si terrà la presentazione di un documento condiviso da associazioni e organizzazioni di consumatori. Il testo contiene osservazioni sulla consultazione pubblica avviata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) riguardo alle linee guida per le campagne di comunicazione sul gioco d’azzardo. L’iniziativa si svolge in un momento di attenzione crescente sul tema e coinvolge diverse realtà del settore.

Venerdì 8 maggio, alle ore 13.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4 a Roma, sarà presentato il documento comune di osservazioni alla consultazione pubblica AGCOM sulle Linee guida per le campagne di comunicazione in materia di gioco d’azzardo. L’iniziativa nasc.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gioco d’azzardo, Alea, Forum delle Famiglie e Associazioni dei consumatori ad AGCOM “No a ogni forma nascosta di pubblicità”

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