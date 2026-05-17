Stop a omofobia e pregiudizi 5 Comuni baresi fanno squadra | Uniti contro ogni forma di discriminazione e violenza

Da baritoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque comuni nella provincia di Bari hanno deciso di collaborare per promuovere iniziative di sensibilizzazione contro l’omofobia e i pregiudizi. L’obiettivo è contrastare ogni forma di discriminazione e violenza legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Le amministrazioni comunali hanno firmato un protocollo di intenti per mettere in atto azioni concrete che favoriscano un ambiente più inclusivo. La collaborazione tra i territori mira a diffondere una cultura di rispetto e tolleranza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Promuovere iniziative di sensibilizzazione per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza legata a orientamento sessuale o identità di genere. E' questo l'obiettivo che unisce in un percorso condiviso cinque Comuni baresi: Casamassima, Mola, Polignano, Rutigliano e Valenzano.Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La Serie A rinnova la campagna contro l’omotransfobia: «Il calcio contro ogni forma di discriminazione»La Lega Calcio Serie A e UNAR, per la quarta edizione consecutiva, scenderà in campo il 17 maggio contro l’omotransfobia.

«Ogni forma di violenza contro chi cura è inaccettabile»Una visita per dire grazie a chi ogni giorno è in prima linea nella cura dei cittadini e per ribadire che ogni forma di violenza contro chi cura è...

Stop omofobia: Illustrazioni per gli studentiIl progetto God Save the Queer! nasce con l’intento di far conoscere e sensibilizzare il grande pubblico sulle tematiche della parità di genere e la comunità Lgbtqia+. Nasce dalla collaborazione del ... lanazione.it

Stop omofobia, con Luxuria nel Foggiano(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 13 SET - Trecento persone e Vladimir Luxuria hanno partecipato alla marcia contro l'omofobia che nel pomeriggio a San Severo, dopo un episodio di discriminazione: questa ... notizie.tiscali.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web