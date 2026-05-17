Stop a omofobia e pregiudizi 5 Comuni baresi fanno squadra | Uniti contro ogni forma di discriminazione e violenza

Cinque comuni nella provincia di Bari hanno deciso di collaborare per promuovere iniziative di sensibilizzazione contro l’omofobia e i pregiudizi. L’obiettivo è contrastare ogni forma di discriminazione e violenza legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Le amministrazioni comunali hanno firmato un protocollo di intenti per mettere in atto azioni concrete che favoriscano un ambiente più inclusivo. La collaborazione tra i territori mira a diffondere una cultura di rispetto e tolleranza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui