A Napoli, i leader del centrosinistra si sono presentati come un’alleanza forte, basata su convinzioni condivise. Nel frattempo, emergono accuse di manipolazione da parte di un politico verso un generale della Nato, e si parla di un cambiamento nel campo largo, descritto come un passaggio da una strategia di unità a una situazione di instabilità, definita come un campo minato.

A Napoli, i leader del centrosinistra si sono presentati come l’incarnazione di un’alleanza solida, cementata da convinzioni comuni e non da un semplice accordo elettorale di comodo. È bastato però ascoltare pochi minuti di interventi sulla politica di difesa europea per capire quanto quella narrazione regga poco alla prova dei fatti. Il dettaglio è passato quasi inosservato, coperto dal rumore delle contestazioni in piazza, ma merita di essere raccontato per esteso, perché dice molto di più sullo stato di salute del campo largo di qualsiasi slogan pronunciato dal palco. Angelo Bonelli ha acceso i motori bollando come «carta straccia» gli impegni presi dal governo italiano al recente vertice Nato di Ankara sull’aumento della spesa per la difesa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Conte manipola un generale Nato e trasforma il campo largo in campo minato

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