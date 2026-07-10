A Napoli, i leader del centrosinistra hanno affermato che la loro alleanza si basa su convinzioni condivise e non su un accordo elettorale di breve durata. La discussione sulla difesa europea, invece, si presenta come un tema complesso e delicato, paragonato a un campo minato. La situazione evidenzia le difficoltà nel trovare un consenso unito su questioni di politica internazionale e di alleanze strategiche.

A Napoli, l’altro ieri, i leader del centrosinistra si sono presentati come l’incarnazione di un’alleanza solida, cementata da convinzioni comuni e non da un semplice accordo elettorale di comodo. È bastato però ascoltare pochi minuti di interventi sulla politica di difesa europea per capire quanto quella narrazione regga poco alla prova dei fatti. Il dettaglio è passato quasi inosservato, coperto dal rumore delle contestazioni in piazza, ma merita di essere raccontato per esteso, perché dice molto di più sullo stato di salute del campo largo di qualsiasi slogan pronunciato dal palco. Angelo Bonelli ha acceso i motori bollando come «carta straccia» gli impegni presi dal governo italiano al recente vertice Nato di Ankara sull’aumento della spesa per la difesa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il campo largo sulla difesa europea assomiglia a un campo minato

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