La Nato ha smentito le dichiarazioni di un leader politico, affermando che la Russia rappresenta una minaccia. Il politico aveva dichiarato che la Russia non costituisce un reale pericolo, nonostante gli attacchi informatici, le minacce ibride e le accuse di due ex agenti italiani di aver passato informazioni a Mosca. Le sue affermazioni sono state respinte dalla Nato, che ha ribadito la pericolosità della Russia.

Per il leader del Movimento 5 Stelle, la Russia non costituisce un reale pericolo. Poco importano i continui attacchi informatici, le minacce ibride e perfino la notizia di due ex 007 italiani accusati di passare informazioni a Mosca; nulla sembra preoccupare i grillini. Addirittura, e questo rende il quadro ancora più grave politicamente, l'ex presidente del Consiglio durante il suo comizio a Napoli ha detto che "Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci". Come se non bastasse, sul proprio profilo X è poi tornato sul tema, scrivendo: "Quanto alla minaccia russa nei confronti dei Paesi europei, che i potenti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Conte, che figuraccia. La Nato lo smentisce: "Certo che la Russia è una minaccia"

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In tre minuti: L'ennesima figuraccia di Giuseppe Conte: la Nato lo smentisce sulla minaccia russa

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