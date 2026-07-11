Il 11 luglio 2026, è stata aperta una sede distaccata del consultorio presso la Casa della Comunità di Camucia. Il Partito Democratico di Cortona ha commentato positivamente questa inaugurazione, definendola un primo passo. La comunicazione sottolinea che si tratta di un’azione in attesa di ulteriori sviluppi e risposte. La notizia riguarda l’attivazione di un servizio sanitario locale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di funzionamento.

Arezzo, 11 luglio 2026 – Consultorio a Camucia: un primo passo, in attesa di altre risposte. Ecco la nota del Partito Democratico di Cortona. «Accogliamo con soddisfazione l’attivazione della sede distaccata del consultorio zonale presso la Casa della Comunità di Camucia. Si tratta di un servizio importante per rafforzare la prevenzione e avvicinare le cure ai cittadini, in particolare per la tutela della salute delle donne grazie alla possibilità di effettuare Pap test e screening direttamente sul posto. Come Partito Democratico di Cortona riconosciamo un piccolo passo in avanti in questa apertura, che risponde a un’esigenza più volte evidenziata dal territorio e che avevamo sostenuto e sollecitato in diverse occasioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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