Forza Italia Campania attesa di risposte da Roma | Petitto chiarisce

Un rappresentante di Forza Italia in Campania ha confermato che non ci sono cambiamenti di posizione e che le questioni ancora aperte sono in attesa di risposte da Roma. In una nota, il consigliere regionale e questore della regione ha chiarito che le linee politiche restano invariate e che si aspettano sviluppi dai vertici nazionali. Nessuna altra informazione è stata fornita sulla situazione interna del partito.

Tempo di lettura: 3 minuti “Nessun cambio di linea, questioni aperte e attesa di risposte da Roma “. E’ l’incipit di una nota a firma di Livio Petitto, Consigliere regionale e Questore della Regione Campania in merito ad alcune ricostruzioni sulle questioni politiche interne a Forza Italia. “Si precisa che il quadro politico resta invariato rispetto a quanto già formalizzato nel documento sottoscritto nei giorni scorsi. (leggilo in basso). Non si registrano elementi nuovi né mutamenti di posizione- prosegue Petitto- In questi giorni vi è stato un confronto ampio e approfondito con il segretario provinciale D’Agostino, ma il tema del documento politico non è mai stato affrontato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Forza Italia Campania, attesa di risposte da Roma”: Petitto chiarisce Notizie correlate Imprese, Casasco: "Forza Italia lavorerà per dare risposte al mondo industriale""Forza Italia è il partito che è sempre stato al fianco delle imprese e comprendiamo pienamente il grido di dolore che arriva dal mondo industriale. Carburanti, Casasco: "Istanze di Forza Italia portate da Tajani in Cdm Roma"“Complimenti al Vicepremier Antonio Tajani per aver portato al Consiglio dei Ministri le istanze di Forza Italia volte alla tutela delle famiglie e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Forza Italia Campania, il documento dei sette eletti porta il dossier agli organismi nazionali; Rubano: Le liste d'attesa non possono spingere i cittadini verso il privato; Forza Italia, spunta documento azzurri in Campania: Partito deteriorato, commissariamento o comitato reggenza; Comuni al voto in Campania, il campo largo sfida il centrodestra. Forza Italia Campania, esplode la crisi: sette eletti sfidano i verticiUna frattura politica netta si apre dentro Forza Italia in Campania, dove sette esponenti di primo piano hanno deciso di rompere il silenzio e mettere nero su bianco un atto di accusa contro l’attuale ... irpiniaoggi.it Forza Italia, partita doppia tra Lombardia e Campania: Tajani prova a blindare l’unitàRetroscena su Forza Italia: Tajani alle prese con i nodi di Lombardia e Campania. Tra ticket, congressi rinviati e tensioni interne, il partito cerca un equilibrio per evitare lo scontro. tag24.it Successo per Francesco Della Rocca a #Cava de’ Tirreni: oltre 500 giovani per lui. #francescodellarocca #cava #salerno #campania #successo #partecipazione #futuro #cambiamento #forzaitaliacampania - facebook.com facebook