(Adnkronos) – Il cosiddetto 'miele da sballo' ingerito dal 17enne della provincia di Napoli finito in coma "non rappresenta una novità nel panorama delle sostanze stupefacenti". A sottolinearlo è Massimo Barra, tra i primi medici in Italia a occuparsi professionalmente delle tossicodipendenze e fondatore nel 1976 di Villa Maraini. "Non si tratta di una droga. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Attenti al ‘miele da sballo’, nuovo pericolo per i giovani: 17enne in pericolo di vitaUn 17enne è in pericolo di vita dopo aver ingerito ‘miele da sballo’, una sostanza a base di cannabis concentrata molto potente.

Ieri in Campania: pericolo ‘miele da sballo’ per i giovani. Autovelox sulla Telesina, un bell’affareIeri in Campania è stato segnalato un aumento dei rischi legati al consumo di un miele considerato “da sballo” tra i giovani.

Temi più discussi: Sembra miele, ma è droga. Scatta l'allarme dopo tre ricoveri; 'Miele da sballo', allarme tra giovani: Primo passo verso altre sostanze, pericolo è il crack; Miele ‘da sballo’ o wax, che cos’è la droga che mette a rischio la vita dei ragazzi; Cos'è il miele dello sballo che ha quasi ucciso un ragazzino a Napoli.

La rubrica I geni che abbiamo perso / quasi perso oggi propone una succulenta doppietta, tra acrobazie sul cofano e miele da sballo. Insomma, PIATTO RICCO. x.com

Napoli, tre giovani in ospedale dopo aver consumato miele da sballo: minorenne grave reddit

'Miele da sballo', allarme tra giovani: Primo passo verso altre sostanze, pericolo è il crackBarra (Villa Maraini): È una modalità che può apparire meno traumatica e più accettabile per assumere cannabis Il cosiddetto ' miele da sballo ' ingerito dal 17enne della provincia di Napoli finito ... adnkronos.com

Miele da sballo o Wax, cos'è e quali sono gli effetti e i rischiTroppo facilmente recuperabile su Internet, se ne è parlato per un recente caso di cronaca accaduto a tre ragazzi della provincia di Napoli, ma pare il suo si stia allargando soprattutto tra i giovani ... gazzetta.it