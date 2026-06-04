‘Miele da sballo’ allarme tra giovani | Primo passo verso altre sostanze pericolo è il crack

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Napoli, è finito in coma dopo aver ingerito il cosiddetto ‘miele da sballo’. Questa sostanza, già nota nel panorama delle droghe, viene consumata principalmente tra i giovani. Gli esperti avvertono che questa droga rappresenta un primo passo verso l’uso di altre sostanze, tra cui il crack, considerato molto più pericoloso.

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(Adnkronos) – Il cosiddetto 'miele da sballo' ingerito dal 17enne della provincia di Napoli finito in coma "non rappresenta una novità nel panorama delle sostanze stupefacenti". A sottolinearlo è Massimo Barra, tra i primi medici in Italia a occuparsi professionalmente delle tossicodipendenze e fondatore nel 1976 di Villa Maraini. "Non si tratta di una droga. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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