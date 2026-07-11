Consulte studentesche all’UNESCO il messaggio dell’Italia | La partecipazione giovanile ai tavoli istituzionali non sia utopia o privilegio di alcune nazioni

Un rappresentante italiano ha partecipato a una riunione internazionale dell’UNESCO con ventotto ministri dell’Istruzione, sottolineando che la partecipazione giovanile alle decisioni istituzionali non deve essere solo un privilegio di alcuni paesi. Durante l’incontro, si è parlato dell’importanza di coinvolgere attivamente i giovani nelle scelte politiche a livello globale, evidenziando che questa partecipazione dovrebbe essere una norma, non un’eccezione.

Sedere allo stesso tavolo di ventotto ministri dell’Istruzione provenienti da tutto il mondo per rivendicare il diritto ad avere voce in capitolo. Il coinvolgimento attivo dei ragazzi nelle scelte politiche globali deve smettere di essere un’eccezione. A rappresentare i ragazzi italiani ci ha pensato in prima battuta Sanya Bonelli, Presidente della commissione permanente Rappresentanza. La studentessa ha chiarito subito le intenzioni del coordinamento, chiedendo ai governi di accorciare le distanze che separano le istituzioni dalle nuove generazioni. La trasferta parigina certifica la maturità raggiunta dalle Consulte provinciali studentesche, frutto di un intenso anno di lavoro dedicato ai rapporti esteri. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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UNESCO: MIM, Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello

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