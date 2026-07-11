Il Consorzio Innova ha registrato un aumento del 22% nel suo fatturato, segnando un incremento significativo dopo dieci anni di attività. Nonostante le sfide legate al post-Pnrr, i rappresentanti dell’organizzazione affermano di aver ricevuto molte commesse e di non avere timori per il futuro. La celebrazione dei dieci anni di attività è stata accompagnata da numeri che, secondo loro, confermano la solidità e la crescita del consorzio.

"Abbiamo festeggiato bene i nostri dieci anni. Un periodo importante, nel quale i numeri ci confortano e ci rendono molto soddisfatti. Il fatturato del Consorzio Innova cresce del 22%". Il professor Giuseppe Cremonesi è il presidente di uno dei più importanti consorzi di imprese del territorio, specializzato nei principali settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi per enti pubblici, industria e terziario. Un modello di cooperazione, con sede a Bologna, che riunisce circa 1.100 imprese in tutto il territorio italiano. E che si consolida tra i principali operatori nazionali nel settore delle costruzioni e dei servizi integrati. Presidente Cremonesi, nel 2025 valore di produzione a 444 milioni di euro, utile d’esercizio a 6,9 milioni e patrimonio netto che arriva a 27,6 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consorzio Innova e il dopo Pnrr: "Tante commesse, nessun timore"

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