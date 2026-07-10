Consorzio Innova il bilancio L’utile sfiora i sette milioni Oltre 1.100 imprese associate
Il Consorzio Innova ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, con un utile di circa sette milioni di euro e un portafoglio lavori di 1,7 miliardi di euro. L’associazione conta oltre 1.100 imprese associate e continua a registrare una crescita significativa. L’assemblea dei soci si è tenuta ieri pomeriggio, confermando i dati record raggiunti dal consorzio.
Il Consorzio Innova continua a crescere. E lo fa con numeri da record. L’assemblea dei soci ieri pomeriggio ha approvato il Bilancio d’esercizio 2025: il portafoglio lavori arriva così a 1,7 miliardi di euro. Il Bilancio così, come spiegato dal direttore generale Gianluca Muratori, conferma il percorso di crescita del Consorzio che in questo modo consolida il proprio ruolo tra i principali operatori nazionali nel settore delle costruzioni e dei servizi integrati. Nel corso del 2025 il Consorzio Innova ha registrato infatti un valore della produzione pari a 444 milioni di euro, con un incremento di oltre il 22% rispetto all’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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