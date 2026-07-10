Consorzio Innova il bilancio L’utile sfiora i sette milioni Oltre 1.100 imprese associate

Notizia in breve

Il Consorzio Innova ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, con un utile di circa sette milioni di euro e un portafoglio lavori di 1,7 miliardi di euro. L’associazione conta oltre 1.100 imprese associate e continua a registrare una crescita significativa. L’assemblea dei soci si è tenuta ieri pomeriggio, confermando i dati record raggiunti dal consorzio.