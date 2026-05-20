L’Apice si prepara ad affrontare il prossimo impegno con sicurezza e determinazione, senza mostrare timori. La squadra si presenta nel match con una consapevolezza evidente, convinta delle proprie capacità. Il confronto è fissato contro il Taranto e si preannuncia come una sfida importante. La partita si svolgerà tra due formazioni che mirano a ottenere il risultato migliore, in un clima di attesa e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Una favola e come spesso accade, il lieto fine è quello che tutti si aspettano. Anche quando lo scoglio pare veramente grosso da superare. E in questo caso è gigantesco. Il classico Davide contro Golia ma non bisogna perdersi d’animo, è una sfida contro un colosso ma è comunque una gara di calcio e si parte da 0 a 0, ergo il finale di questo libro deve essere scritto completamente. Si tratta della gara che metterà di fronte l’ Apice e il Taranto, un paese di 5mila abitanti circa contro una città di circa 185mila abitanti e una storia calcistica che va ben oltre l’Eccellenza. Eppure, le due sono di fronte e potranno giocarsi l’opportunità di salire in Serie D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nessun timore e tanta consapevolezza, così l’Apice proverà a fare lo sgambetto al Taranto

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