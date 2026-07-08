Il rapporto Ocse sull’Italia | occupazione ai massimi storici ma salari ancora in calo
L’Italia ha raggiunto il livello più basso di disoccupazione mai registrato, secondo il rapporto Ocse pubblicato oggi. Tuttavia, il tasso di occupazione rimane inferiore ai livelli pre-pandemia e i salari continuano a diminuire. Inoltre, persistono ampie differenze tra le varie regioni del paese. Il rapporto evidenzia che, nonostante i progressi nel mercato del lavoro, alcuni indicatori economici non mostrano segnali di ripresa uniforme.
Parigi, 8 luglio 2026 – L’Italia registra una disoccupazione ai minimi storici, ma resta indietro su occupazione, salari e divari territoriali. È la fotografia scattata dall’ OCSE – l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – nella scheda dedicata all’Italia dell’ Employment Outlook 2026, pubblicata il 7 luglio e centrata sull’andamento del mercato del lavoro nei Paesi membri. Il dato più immediato riguarda il tasso di disoccupazione: in Italia, a maggio 2026, si è attestato al 5%, un livello definito dall’OCSE come record e sostanzialmente in linea con la media dell’area OCSE, pari al 4,9%. Nell’ultimo anno il calo è stato di 1,5 punti percentuali, in controtendenza rispetto a molti Paesi membri, dove la disoccupazione ha invece ripreso a salire. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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