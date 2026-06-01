Pil e occupazione smentiscono i gufi | i numeri sbugiardano Renzi e Schlein

I dati sul Pil e sull’occupazione mostrano segnali positivi, smentendo le previsioni pessimistiche di alcune figure politiche. I numeri ufficiali indicano una crescita economica e un aumento dell’occupazione, contrariamente alle previsioni di crisi avanzate in passato. Le stime ufficiali parlano di un miglioramento generale, con tassi di crescita e di occupazione in aumento rispetto ai mesi precedenti.

Che fine hanno fatto i professionisti del disastro? Quelli che parlando di economia scuotono la testa, sospirano, annunciano la sciagura imminente e poi, già che ci sono, prenotano un posto in prima fila al funerale. Solo che il funerale, ancora una volta, è stato rinviato. E i becchini della sinistra si ritrovano con la pala in mano e la faccia lunga. Perché i numeri, quei fastidiosi segni che non leggono i talk show e non frequentano i salotti buoni raccontano un’altra storia. Raccontano che l’Italia, nel primo trimestre del 2026, cresce più del previsto. Piano? Certo. Con prudenza? Ovvio. Ma cresce. E soprattutto cresce mentre da mesi l’opposizione dipingeva un Paese sull’orlo della carestia, una specie di Venezuela con le sagre di paese e il Parmigiano Reggiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

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