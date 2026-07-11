Confcommercio ha presentato un piano che punta a valorizzare i centri storici tramite il commercio e a rafforzare la cucina romagnola come attrattiva turistica ed economica. L’obiettivo è promuovere l’identità locale e migliorare la qualità delle offerte gastronomiche. La strategia si concentra sulla riqualificazione delle aree commerciali e sulla valorizzazione della tradizione culinaria. Non sono stati annunciati interventi specifici, ma si insiste sulla sinergia tra commercio e patrimonio gastronomico.

Valorizzare i centri storici attraverso il commercio e trasformare la cucina romagnola in un elemento sempre più forte di attrattività turistica ed economica. È la proposta di Confcommercio Forlì, che prende spunto anche da alcune iniziative legislative avviate in altre regioni italiane (in particolare dalla proposta di legge della Regione Marche) per delineare un nuovo modello di sviluppo commerciale legato all’identità dei territori. Al centro della riflessione c’è il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco e la volontà di declinare questo valore in chiave locale attraverso la valorizzazione dell’ enogastronomia romagnola e delle produzioni tipiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio, il piano: "Cucina, identità e qualità la ricetta del rilancio"

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