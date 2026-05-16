La famiglia Santoni ha costruito una storia che dimostra come una piccola impresa possa affermarsi a livello internazionale senza allontanarsi dalle proprie radici. La loro esperienza si basa sulla valorizzazione dell’identità e del rapporto con il territorio. In un settore dove la tradizione si unisce all’artigianalità, l’azienda ha mantenuto salda la propria natura, espandendosi oltre i confini nazionali. Questa narrazione si intreccia con la crescita di un’attività che, preservando le origini, ha saputo conquistare un pubblico globale.

La storia della famiglia Santoni è una di quelle che raccontano bene come anche una piccola realtà possa diventare un punto di riferimento internazionale senza perdere il legame con il territorio. Perché la vera notizia, forse, non è soltanto il traguardo raggiunto dall’azienda toscana nel mondo degli spirits e della mixology contemporanea, ma che ancora oggi le sue radici sono fortemente radicate proprio nella cittadina termale, quando nel 1960 Gabriello Santoni iniziò un percorso costruito su ricerca, tradizione e lavorazione artigianale. Oggi quell’eredità è diventata un marchio riconosciuto nel panorama internazionale della miscelazione premium. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santoni, la ricetta del successo: "Non rinunciare all’identità e al rapporto con il territorio"

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