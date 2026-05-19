Morciano la ricetta di Autunno per il rilancio | Urbanistica e commercio sono cruciali
A Morciano si assiste a un acceso confronto tra le parti in vista delle prossime elezioni comunali, con le questioni di urbanistica e commercio al centro del dibattito. La discussione riguarda le strategie di sviluppo e le politiche di rilancio del territorio, che sono state oggetto di dichiarazioni e posizioni contrastanti tra i diversi rappresentanti politici. La campagna elettorale si sta intensificando, con il confronto che si prevede si approfondirà ulteriormente nei prossimi giorni fino alla consultazione di domenica e lunedì.
Uno scontro senza esclusione di colpi, destinato ad accendersi ancora di più da qui al voto di domenica e lunedì. A Morciano il clima politico è ormai rovente e il confronto tra le liste si gioca soprattutto sui temi del commercio e del futuro del centro. Proprio il centro e la sua viabilità sono tornati al centro della polemica. Qualche giorno fa, infatti, Pierluigi Autunno e la sua lista erano stati accusati da Andrea Agostini e dalla ‘sua’ Morciano Viva di voler pedonalizzare la zona; accuse che però, non sono finite nel dimenticatoio. "C’è ormai la demagogia come ultima frontiera per chi sa di non avere proposte concrete e serie", attacca il candidato di Morciano di tutti, che accusa gli avversari di attribuire alla sua lista proposte mai inserite nel programma elettorale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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