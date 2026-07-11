Con ’Guido Bene’ essere prudenti sulla strada fa risparmiare

Sara Assicurazioni ha lanciato ’Guido Bene’, una soluzione che premia la guida prudente attraverso tecnologie applicate al settore assicurativo. La piattaforma monitora i comportamenti degli utenti e incentiva la guida sicura. Non sono stati forniti dettagli tecnici sul funzionamento o sui criteri di valutazione. La proposta mira a incentivare comportamenti responsabili sulla strada, con l’obiettivo di favorire la sicurezza e la sostenibilità nel settore assicurativo.

La tecnologia applicata al settore assicurativo si apre alla sostenibilità con ’Guido Bene’, la soluzione comportamentale di Sara Assicurazioni che promuove e premia la sicurezza stradale. Il prodotto si è imposto nel panorama nazionale come la prima formula RC Auto in Italia a far verificare le proprie caratteristiche etiche e ambientali da un ente terzo indipendente: Bureau Veritas Italia ha infatti validato e verificato il claim di prodotto secondo il rigoroso standard internazionale ISOTS 170332019, garantendo massima trasparenza. La polizza si basa sulla scatola nera connessa all’app SaraConMe, che assegna un punteggio a ogni viaggio analizzando i chilometri percorsi, le accelerazioni, le frenate e l’attenzione complessiva al volante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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