Un dirigente sportivo ha commentato la situazione attuale, sottolineando che l’indagato è ancora in fase preliminare e che è importante mantenere prudenza. Ha aggiunto che sarebbe grave se si verificassero analogie con episodi passati legati a scandali sportivi di alto profilo. La dichiarazione è arrivata in un momento di attenzione crescente sul caso, senza che siano ancora state ufficializzate accuse o sviluppi concreti.

Capello: «Rocchi è solo indagato, bisogna essere prudenti. Sarebbe grave che dopo Calciopoli.». Le dichiarazioni dell’ex tecnico. Il terremoto giudiziario che ha colpito i vertici dell’AIA, con l’iscrizione di Gianluca Rocchi nel registro degli indagati per concorso in frode sportiva, sta provocando vibrazioni profondissime in tutto il sistema calcistico nazionale. A offrire una chiave di lettura autorevole su questa delicata vicenda è stato Fabio Capello dalle colonne del Corriere della Sera. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’ex tecnico di Milan, Juventus e Real Madrid, oggi stimato opinionista, ha analizzato la situazione attingendo alla sua vastissima esperienza internazionale e alla memoria storica di chi ha vissuto in prima linea le fasi più turbolente del pallone italiano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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