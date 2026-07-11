Comune la sfida del centrodestra | via al tavolo su programma e candidato

Il centrodestra apre un tavolo di confronto per definire il programma e il candidato alle prossime elezioni. La priorità, secondo i rappresentanti dei partiti coinvolti, è mettere al primo posto le proposte politiche prima di discutere i nomi dei possibili candidati. La discussione si concentra sulla strategia da adottare, senza ancora individuare un leader condiviso o un nome ufficiale. La riunione si svolge in un clima di attesa e di collaborazione.

«Prima i programmi, poi i nomi». No, non si parla di campo largo e del leader ancora da identificare per le elezioni politiche. Ma di centrodestra e di corsa al Campidoglio, seppure anche lì con un candidato ancora da far saltare fuori dal cilindro, per altro con crescenti pressioni affinché venga fatto «con una certa sollecitudine», come dicono a denti stretti alcuni esponenti di Fdi impegnati nella tre giorni di «Piazza Italia - Riscatto Capitale», la mini Atreju estiva in scena fino a domenica al Giardino degli Aranci. E infatti è proprio lì, nella cornice mozzafiato del parco Savello a due passi dal Circo Massimo, che Fdi decide di scendere dall’Aventino per lanciare — anche nella pratica oltre che a colpi di reel sui social — la sfida al sindaco dem Roberto Gualtieri per la corsa alle comunali 2027. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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