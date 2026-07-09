Comunali a Milano Silvia Sardone | Cottarelli candidato del centrodestra? Difficile che ne condivida il programma

Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega e consigliera comunale, ha commentato la possibile candidatura di Cottarelli come candidato del centrodestra alle prossime comunali a Milano. Ha affermato che è difficile che condivida il programma proposto. Sardone è tra i nomi indicati nella rosa di candidati per la corsa a sindaco della città.

Silvia Sardone è tra i nomi comparsi nella lunga lista di candidati sindaco a Milano. Vicesegretaria della Lega, consigliera comunale ed eurodeputata ha espresso a Fanpage.it il suo parere circa una possibile candidatura di Carlo Cottarelli per il centrodestra: "Penso sia difficile che un profilo come il suo possa condividere il programma del centrodestra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, primarie sì o no Fontana: Questo balletto è ridicolo

Notizie e thread social correlati

Comunali Milano, Salvini lancia Silvia Sardone e apre alle primarie del centrodestraIl vicepremier Matteo Salvini ha annunciato di preferire come candidato sindaco di Milano la candidata Sardone.

Salvini e Sardone vincono le primarie della Lega a Milano: “Candidato sindaco di centrodestra entro l’estate”Matteo Salvini e Silvia Sardone hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle primarie della Lega a Milano, diventando i candidati preferiti per la...

Temi più discussi: A Milano è pieno di candidati per delle primarie che non ci sono; Milano, tra (auto) candidati e primarie si guarda già alle Comunali 2027: la corsa dei big per Palazzo Marino; Comunali Milano, parte il casting per il dopo Sala: il totonomi (Lupi, Sardone, Cottarelli, Calabresi, Majorino) e il progetto che non c'è; A Milano il parco come una moschea per la preghiera del venerdì: Beppe Sala lo consente.

Silvia Sardone (@SardoneSilvia) / Posts and Replies - X x.com

Comunali a Milano, Silvia Sardone: Cottarelli candidato del centrodestra? Difficile che ne condivida il programmaSilvia Sardone è tra i nomi comparsi nella lunga lista di candidati sindaco a Milano. Vicesegretaria della Lega, consigliera comunale ed eurodeputata ha espresso a Fanpage.it il suo parere circa una p ... fanpage.it

Primarie Lega per Milano, Salvini e Sardone i più votati reddit

Primarie sindaco Milano, chi è Silvia Sardone: la prima scelta per la Lega nella corsa a Palazzo MarinoSilvia Sardone è il nome spinto dalla Lega per le elezioni di Milano 2027. Profilo, percorso politico e priorità. affaritaliani.it